Новости утра 8 сентября: Украину отнесли к России, планета вышла на плато по COVID-19, «Яндекс» атаковали хакеры

На улицах Москвы камеры проверят наличие ОСАГО и ТО, в итальянском учебнике Украину назвали частью России, ВОЗ сообщил о выходе на плато по коронавирусу, названы самые высокооплачиваемые профессии, «Яндекс» подвергся крупнейшей кибератаке, в столичных школах могут ввести систему распознавания лиц. О самом важном к утру 7 сентября — в подборке «360».

Камеры проверят ОСАГО и шлем у мотоциклиста

Уличные камеры в 2022 году будут фиксировать нарушения автомобилистов и мотоциклистов. В 2022 году на лицах Москвы начнут работу камеры, способные определить наличие у водителя ОСАГО и ТО. Новые приборы, их будет около 500 единиц, проследят за выполнением дорожных правил мотоциклистами и автолюбителями. Столичная мэрия уже заказала камеры с расширенными возможностями.

На Украине опять зрада и перемога

Итальянский учебник отнес Украину, Белоруссию, Молдавию и Прибалтику к «российским регионам». Посольство Киева в Риме немедленно отреагировало на этот факт. Дипломаты выразили свое недовольство в соцсетях. Они потребовали исправить данные в учебнике «Добро пожаловать в мир географии» автора Альберто Фре. Украинская дипмиссия также посетовала, что в книге не отражена информация о фактах российской агрессии.

Рано обрадовались

ВОЗ заявила о выходе на плато после 20 месяцев коронавируса. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что уровень заболеваемости ковидом достиг в мире максимума и зафиксировано его снижение. Однако научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев предположил, что человечеству придется научиться с ним жить до тех пор, пока вакцинация населения не достигнет 75-80%. В противном случае, темп заболеваемости останется прежним.

Директора и программисты рулят

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в сентябре. В Москве самой высокооплачиваемой стала должность финансового директора — до 350 тысяч рублей в месяц. Программисты и блокчейн-аналитики получают 345 и 360 тысяч рублей соответственно. Хорошо оплачивается работа топ- и миддл-менеджеров и инженеров. При этом дефицит кадров испытывают рынок общепита и транспортные предприятия.

«Яндекс» отбился от хакеров

«Яндекс» пережил сильнейшую в истории Рунета кибератаку. По данным СМИ, сетевая инфраструктура российской интернет-компании «Яндекс» подверглась атаке киберпреступников. Данные пользователей удалось спасти. Нападение было зафиксировано на прошлой и этой неделях. «Яндекс» совместно с подрядчиками начал расследование. Источники утверждают, что DDoS-атак стала угрозой в масштабах страны.

На лбу написано

Власти Москвы могут ввести в школах систему распознавания лиц. С 2022 года в столичных средних учебных заведениях, возможно, школьников и педагогов будут пускать внутрь только после биометрической аутентификации. Эксперты считают, что законодательных сложностей, особенно после казанского стрелка, не будет. Зато возможны технические — сбор биометрии регулируется четкими регламентами.