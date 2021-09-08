Во Всемирной организации здравоохранения заявили о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19. Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с «360» заметил, что вирус никуда не исчезнет. Человечеству придется научиться с ним жить.

Попавший в человеческую популяцию SARS-CoV-2 быстро и эффективно распространился, подчеркнул специалист, на всех континентах. Введенные противковидные меры при этом не могут действовать постоянно — и вирус «все время откуда-то попадает».

«Пока 75-80% населения не будут иметь иммунитет, <…> это все будет продолжаться. Вопрос в том, насколько продолжительный иммунитет после заболевания и вакцинации», — сказал Зверев.

Думаю, еще в течение года, может, чуть меньше, все это будет продолжаться в том же темпе, в котором и сейчас Виталий Зверев научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова.

Нужно время

Выход на плато ученый назвал относительным событием. Информации о том, как дальше пандемия может развиваться в азиатских странах, Индии, Африке, пока нет. Из некоторых государств у специалистов и вовсе нет никаких сведений.

«Пример Израиля. Казалось бы, 90% населения привито, а 60% — трижды. И тем не менее у них подъем заболеваемости. Такое впечатление, что за счет вакцинации существующими вакцинами добиться коллективного иммунитета пока не получится. Нужно еще время», — предположил Зверев.

В мире, заметил он, до сих пор не могут выработать единой точки зрения насчет диагностики, лечения и профилактики COVID-19. Единой политики, как и что происходит, нет даже в Евросоюзе. Совместное обсуждение проблемы многое бы дало.

«Можно добиться большей эффективности в лечении, <…> большей эффективности в применении вакцин. Тогда этот процесс можно будет каким-то образом ускорить», — пояснил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова.

В принципе, все ожидаемо. <…> Вирус никуда не исчезнет из человеческой популяции — с ним надо просто научиться жить Виталий Зверев.

При достижении коллективного иммунитета, по его словам, можно будет говорить про отдельные вспышки заболевания. В ближайшее время, предположил Зверев, появится и более эффективная вакцина.

«Мы знаем и понимаем, что вакцины создаются годами. У нас очень времени мало прошло», — обратил внимание ученый.

Пора вирусов

Осенью, скорее всего, заболеваемость ковидом, как и любыми респираторными заболеваниями, вырастет. Зверев связал это с определенными погодными условиями и поведенческими реакциями людей. Тем не менее, сильного роста — как во время второго или третьего пика — ждать стоит вряд ли.

Чтобы обезопасить себя и окружающих, достаточно соблюдать уже действующие противокоронавирусные правила. Например, не пренебрегать ношением маски в местах скопления людей и в общественном транспорте. Страдающим хроническими заболеваниями при этом стоит позаботиться о своем здоровье. Помогут и неспецифические препараты, в том числе на основе интерферона, которые стимулируют врожденный иммунный ответ.

О выходе мира на плато заявили в ВОЗ. Эксперт организации Мария ван Керкхове во время онлайн-сессии отметила, что «плато находится на достаточно высоком уровне». В организации признались, что ситуация в целом остается беспокойной.