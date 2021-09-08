Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в сентябре

Самыми высокооплачиваемыми в сентябре стали вакансии программиста, топ- и мидл-менеджера и инженера. Такие сведения предоставил сервис по поиску работы SuperJob, исходя из результатов собственного исследования.

В Москве при этом самой высокооплачиваемой оказалась должность финансового директора — ему обещают от 350 тысяч рублей в месяц. На второй и третьей строчке — программист с зарплатой в 345 тысяч и блокчайн-аналитик, которому будут платить до 360 тысяч. Последние две вакансии предполагают удаленную работу.

В топ-5 вошли также вакансия генерального директора поставщика электроники в Петербурге и, как ни удивительно, врача-ортопеда в Екатеринбурге — им предлагают по 300 тысяч рублей в месяц.

По данным другого сервиса, «Работа.ру», сейчас топовые компании больше всего нуждаются в продавцах, кассирах и консультантах. Транспортные предприятия вовсю ищут грузчиков, комплектовщиков и водителей. На рынке общепита вообще можно говорить о дефиците кадров.

Минтруд на заседании в Сочи обсуждал тот момент, что нехватка сотрудников может сказаться и положительно — работодатели улучшают условия и больше заботятся о потенциальных работниках.