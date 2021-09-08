СМИ заявили о крупнейшей в истории рунета кибератке на «Яндекс»

Российскую интернет-компанию «Яндекс» атаковали хакеры. Сетевая инфраструктура справилась с напором. Данные пользователей не пострадали, как и работа сервисов.

Факт атаки подтвердил газете «Ведомости» официальный представитель «Яндекса». По словам источника, она оказалась самой крупной в истории рунета.

DDoS-атаку на серверы компании зафиксировали в прошлые выходные. Ее рекордные масштабы подтвердили на американском предприятии Cloudflare. Оно специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с «Яндексом».

По имеющимся данным, атака продолжилась и на текущей неделе. «Яндекс» начал совместное с подрядчиками расследование.

«Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны», — отметил один из собеседников издания.

В «Яндексе» не стали давать официальный комментарий о подробностях произошедшего. Его представитель подчеркнул, что DDoS-атаку «отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов». Влияния на работу сервисов она не оказала, а данные пользователей не пострадали.