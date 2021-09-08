Власти Москвы рассмотрели возможность ввести в школах систему распознавания лиц

Власти Москвы в 2022 году рассматривают возможность запустить в школах систему распознавания лиц. Возможность такого нововведения оценил «Коммерсант».

Если новшество введут, то учеников и педагогов начнут пускать внутрь только после биометрической аутентификации. Совсем недавно власти говорили о том, что подобная возможность исключена. Но вернулись к обсуждению после трагедии со стрелком в Казани.

Законодательных проблем при этом возникнуть не должно, считают эксперты. Но могут появиться технические сложности, ведь сбор биометрии регулируется четкими регламентами.

К тому же, едва ли все родители выступят за такое нововведение. В правительстве отмечают, что рассмотрят возможность, но в любом случае ее могут применять только при согласии директора, сотрудников и родителей школьников.

Возможность распознавания лиц планируют внедрить и в московском общественном транспорте. Речь идет об идее установить специальные датчики, которые «узнают» лицо и автоматически снимут плату за проезд с привязанной карты.