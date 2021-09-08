Купи ОСАГО и надень шлем. Какие обновления ждут московских водителей с 2022 года

В 2022 году на улицах Москвы появятся камеры, которые станут проверять наличие ОСАГО и техосмотра у автомобилистов. Проследят они за тем, надел ли шлем мотоциклист. Установки специальных комплексов не потребуется — техническое решение уже существует.

Заказ на расширение функциональных возможностей камер на столичных дорогах поступил от мэрии. Устройства проследят за разворотами, поворотами не из крайних рядов, опасным маневрированием, отсутствием ТО, страховки и другими ситуациями.

Контроль в режиме онлайн

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с «360» заметил, что разговор о проверке по базе данных ОСАГО идет давно. Причем специальные камеры создавать никто не будет — достаточно существующих. Например, в России есть сертифицированное программное обеспечение, способное различать наличие того же шлема на голове у мотоциклиста или мгновенно проверять, имеется ли транспортное средство в реестре застрахованных автомобилей.

Это нормальная абсолютно идея. Полицейских на дорогах все меньше. А наличие страхового полиса должно контролироваться. В данном случае это предлагается сделать в режиме онлайн. Проезжающую машину фиксируют камерой так же, как угнанные автомобили. <…> Разницы никакой принципиальной нет, с какой базой будут сравнивать — угнанных машин или транспортных средств, которые зарегистрированы в реестре ОСАГО Вячеслав Лысаков член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

При этом регулировать и регламентировать необходимо, добавил автоэксперт, количество приходящих за подобные нарушения штрафов.

«Если человек передвигается на незастрахованном ТС, то его владельцу — физическому или юридическому лицу — за день теоретически может прийти несколько штрафов. Проехал мимо 10 камер, 10 штрафов введут. Это неправильно, и это надо ограничивать <…> одним штрафом в течение суток», — сказал он.

За месяц, обратил внимание Лысаков, при регулярной езде без ОСАГО соберется серьезная сумма, что будет только стимулировать водителей страховать свои автомобили.

Мешают не маневры, а неадекватность

Довольно просто дело обстоит и с фиксацией езды мотоциклистов. Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт и обозреватель на «Вести ФМ» Игорь Моржаретто заметил, что в настоящее время камера способна определить наличие телефона в руке у человека, пристегнутый или нет ремень. Определить, надет ли шлем, не проблема.

«Думаю, наличие — отсутствие головного убора она (камера — прим. ред.) будет определять в любом случае», — сказал он.

Лысаков согласился с мнением коллеги, добавив, что любые сомнения на сегодняшний день должны толковаться в пользу водителя. Если у оператора нет стопроцентной уверенности в изображении, то сделанный камерой снимок должен пойти в корзину.

Другой вопрос — характер вождения мотоциклов. Штрафов за опасное вождение, отметил Моржаретто, в России пока нет. Существует только его запрет в ПДД, наказание за это не предусмотрено.

Ограничивать мотоциклистов в маневрах, по мнению Вячеслава Лысакова, не нужно. Они такие же участники дорожного движения, как и автомобилисты.

«Маневрирование может быть либо с нарушениями ПДД, либо без них. Если сплошная между полосами, то маневрировать нельзя, независимо от того, на двух ты колесах или на четырех», — напомнил парламентарий.

Если мотоциклист нормально маневрирует, то подобное поведение на дороге, сказал Игорь Моржаретто, не вызывает раздражения.

Если нормально они едут, то ради бога. Тем более, в этом главное преимущество мотоциклистов — возможность ехать быстрее потока, особенно если он движется плотно и медленно Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства «Автостат».

Вячеслав Лысаков добавил, что мешать могут неадекватные водители. И это никак не связано с тем, на скольких колесах они передвигаются.

«Мотоциклисты иногда используют движение между рядами, но было бы глупо не пользоваться этим преимуществом. <…> Если это не ставит водителей в неудобное положение, не заставляет тормозить, маневрировать, то я не считаю это чем-то опасным», — заключил он.

Техосмотр камеры проигнорируют?

Отслеживание наличия техосмотра по камерам вообще могут убрать. В «Единой России» предложили отменить обязательное ТО для физических лиц, сообщила газета «Известия». Сохранить его хотят только при смене владельца транспортного средств и если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев процедуру могут сделать добровольной. Для коммерческого транспорта инициатива действовать не будет.

Идею уже одобрили в правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что за безопасностью ТС прежде всего должны следить сами владельцы.

Кроме того, с 22 августа российские автовладельцы могут приобрести полис ОСАГО без проверки страховщиками диагностической карты на машину.