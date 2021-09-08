Итальянский учебник отнес Украину к «российским регионам»

В итальянском учебнике по географии Украину, Белоруссию, Молдавию и Прибалтику отнесли к «российским регионам». Украинское посольство в Италии отреагировало на ситуацию с недовольством.

Дипмиссия опубликовала соответствующее заявление на своей странице в Facebook, указав на искаженную информацию в учебнике «Добро пожаловать в мир географии» автора Альберто Фре.

«В итальянском учебнике по географии <…> для школьников средних классов обнаружена искаженная информация об Украине и замалчиваются факты российской агрессии против нашего государства», — подчеркнули в посольстве.

Источник фото: Faceebook

Дипломаты направили официальное обращение к министерству образования Италии, Ассоциации издателей страны и издательству учебника с просьбой исправить указанные в нем данные.

К посту они прикрепили фотографии учебника с заданием вписать в текст «регион» и входящие в него страны.