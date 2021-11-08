Новости утра 8 ноября: визы для вакцинных туристов, протесты в Екатеринбурге из-за удаленки, эвакуация из Афганистана

В России ввели новую форму сертификатов о вакцинации от COVID-19. В Екатеринбурге родители выйдут на акцию против удаленки в школе. Россия введет облегченные визы для вакцинных туристов. Из Афганистана эвакуируют граждан с российскими паспортами. Ангела Меркель рассказала о дальнейших планах. О самом важном к утру — в дайджесте «360».

Сертификаты о вакцинации

В России утвердили новую форму сертификатов о вакцинации от коронавируса. Документ появится в электронном виде на двух языках. Получить его можно будет с 8 ноября не позднее, чем через три дня после второй прививки.

Первые данные будут опубликованы в личном кабинете на Госуслугах уже после введения первой прививки. Бумажный вариант сертификата можно будет получить в МФЦ.

Визы для вакцинных туристов

В России собираются облегчить визовый режим для иностранцев, которые хотели бы посетить страну для вакцинации российскими препаратами. Предложение об этом разрабатывают специалисты Ростуризма. Инициативу они планируют представить в декабре, а новые визы для иностранцев ввести уже с января.

Эксперты предполагают, что самую большую популярность среди иностранцев обретут туры для однокомпонентной прививки препаратом «Спутник Лайт». Его эффективность в сочетании с вакцинами зарубежных фармкомпаний уже удалось доказать.

Протесты против удаленки

В Екатеринбурге родители школьников собираются выйти на акцию протеста из-за перевода школьников на удаленный режим обучения. Областное Министерство образования распорядилось перевести на дистанционку всех учеников школ старше пятых классов. Начальную школу это не затронет.

Родители решили заявить о своем несогласии с такой политикой на митинге. Они планируют прийти в городскую мэрию 8 ноября в 10:00.

Эвакуация из Афганистана

В ноябре Россия отправит в Афганистан гуманитарные грузы, а обратные рейсы используют для эвакуации. Из страны собираются вывезти всех граждан с российскими паспортами. В дальнейшем эвакуация будет расширена.

Следующие рейсы предназначат для тех студентов, которые поступили в вузы в России по квотам или стажировкам, но покинуть Афганистан у них сейчас возможности нет по материальным причинам — из-за нехватки средств на покупку билетов.

Арест участников драки в Новой Москве

Адвокаты участников драки в Новой Москве, где группа лиц напала на отца с ребенком, собираются обжаловать их арест. Они отметили, что будут подавать жалобу.

Речь идет о происшествии 4 ноября. Четверо мужчин напали на прохожего, все происходящее попало на видео. МВД возбудило дело о хулиганстве, которое Следком позже переквалифицировал на покушение на убийство по предварительному сговору, в том числе малолетнего.

Планы Ангелы Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, чем будет заниматься после ухода со своего высокого поста. Она призналась, что больше не собирается связывать свою работу с политикой. Для начала она просто хочет отдохнуть — побольше спать и читать книги. Каким занятиям она посвятит себя дальше, Меркель пока не знает.

Ангела Меркель занимала пост канцлера ФРГ с 2005 года. За 16 лет на этой должности она пережила множество кризисов и находила сложные решения, выгодные для обеих сторон. Сейчас она признается, что ей будет очень не хватать общения с президентом Франции Франсуа Макроном. Хотя канцлер всегда может позвонить ему как гражданское лицо.