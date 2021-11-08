Утверждена новая форма сертификата о вакцинации от коронавируса

С 8 ноября россияне смогут получить новый сертификат о вакцинации от коронавируса. Документ будет доступен в бумажном и электронном виде, и на двух языках — английском и русском. Ранее оформленные сертификаты будут автоматически переоформлены до 1 марта 2022 года.

С приказом Минздрава можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Сертификат появится в электронном виде на двух языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. На госуслугах после введения первого компонента об этом появится информация.

Бумажный вариант население сможет получить в МФЦ. В сельской местности или на удаленных территориях документ предоставят исполнительные власти субъекта.

В новом сертификате будет предоставлена подробная информация о его получателе. В частности, наличие противопоказаний и дата ревакцинации. В документе есть место для QR-кода. В случае обновления данных сертификат будет переоформлен с учетом ранее внесенных сведений.

В Нижнекамске 3 ноября две женщины-антиваксера изгнали охранника из ТЦ и пропускали посетителей без предъявления QR-кодов. Они кричали, что в России нет законов, позволяющих угнетать и унижать людей.