Ангела Меркель рассказала, чем будет заниматься после ухода с поста канцлера

Канцлер ФРГ Ангела Меркель занимала свой пост с 2005 года. За 16 лет ей пришлось пережить немало кризисов и находить сложные обоюдовыгодные решения. На Западе Меркель даже назвали ее «машиной для компромиссов». Однако после выхода в отставку она не хочет больше заниматься политикой.

Об этом Ангела Меркель рассказала в интервью изданию Deutsche Welle.

«Я не буду разрешать политические конфликты — я занималась этим много лет: 16 лет на посту федерального канцлера, с удовольствием в Европейском Союзе, на международном уровне, я всегда выступала за мультилатерализм. А сейчас я еще не знаю, чем я займусь», — сообщила политик.

Меркель призналась, что сначала хочет отдохнуть. Она будет читать и спать. Дальнейшие планы она пока не строит, решит, чем займется через пару месяцев.

Ангела Меркел призналась, что ей будет очень не хватать общения с французским президентом Франсуа Макроном. Разумеется, он сможет ей позвонить как частному лицу.

«И, тем не менее, дела обстоят таким образом, что мы как главы государств и правительств все очень заняты, и каждый день у нас много работы. Так что в будущем Эммануэль Макрон будет говорить с главой правительства Германии, по всей вероятности, с Олафом Шольцем», — сообщила Меркель.

На днях Эммануэль Макрон пригласил канцлера ФРГ с мужем в бургундский город Бон. Он вручил Меркель одну из высших наград Франции — Большой крест Ордена Почетного легиона. Затем политики вышли на улицу города, где Меркель тепло приветствовали французы.