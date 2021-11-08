Родители Екатеринбурга выйдут протестовать из-за удаленки в школах

После того, как областное Министерство образования и молодежной политики распорядилось перевести на дистанционное обучение всех школьников старше пятых классов, родители учащихся решили организовать акцию протеста. Они придут в мэрию Екатеринбурга 8 ноября в 10:00.

Как сообщила «Е1» одна из активисток, целью мероприятия является заявление о несогласии с переводом детей на удаленку.

В Свердловской области с 3 ноября в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой школам приказано 8–13 ноября перевести всех учащихся 5-11 классов на дистанционное обучение.

Младших школьников и дошколят приказ не затронул.

СМИ сообщили, что в 12 регионах России вузы ввели обязательную вакцинацию для студентов с очной формой обучения. Руководство учебных заведений не будет наказывать учащихся за отказ от прививки. Оно хочет усилить пропаганду вакцинации или создать условия для прививки по месту учебы.