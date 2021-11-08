Россия упростит выдачу виз туристам, прибывшим за вакциной от COVID-19

В России могут облегчить визовый режим для иностранцев, которые хотели бы посетить страну для вакцинации российскими препаратами. Такое предложение сейчас разрабатывает рабочая группа Ростуризма, специалисты планируют обнародовать его до конца года. Об этом «Известиям» заявил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Эта организация участвует в разработке программы вакцинных туров в Россию по поручению президента России Владимира Путина. Руководитель ассоциации отметил, что финальные предложения представят уже в декабре. Планируется, что организовать туры для вакцинации можно будет уже с начала 2022 года.

Эксперты предполагают, что самую большую популярность среди иностранцев обретут туры для однокомпонентной прививки препаратом «Спутник Лайт». Его эффективность в сочетании с вакцинами зарубежных фармкомпаний уже удалось доказать.

Возможно, для туристов, прибывших в РФ за вакцинами, введут особый тип виз. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что такие визы могут быть схожими с теми, которые выдают гостям спортивных соревнований. Эксперты считают, что это сильно повысит привлекательность России как места для поездки в глазах иностранцев.