Адвокаты участников драки в Новой Москве обжалуют их арест

Правозащитники намерены обжаловать решение суда о заключении под стражу до 5 января четырех участников драки в Ватутинках. Все подозреваемые вину в покушении на убийство не признали. Они считают, что зачинщиком конфликта стал потерпевший.

Об этом РИА «Новости» сообщил защитник одного из участников драки Роман Масютенко.

«Будем, конечно, подавать жалобу. Обжалование всегда планируется в таких случаях, когда доверитель не согласен с решением суда и обвинениями. Думаю, что по всем подсудимым будет аналогичное решение», — сказал адвокат.

Речь идет о драке, произошедшей в Новой Москве 4 ноября. Четверо мужчин напали на отца с ребенком. МВД возбудило дело о хулиганстве, которое потом Следком переквалифицировал на покушение на убийство по предварительному сговору, в том числе, малолетнего.

Задержанные участники драки являются выходцами из Азербайджана. У троих есть российское гражданство. В обществе началась дискуссия, следует ли в сводках и новостях указывать национальность преступников. Было высказано утверждение, что в таких случаях принадлежность к любому этносу значения не имеет. Противники этой позиции уверены, что говорить об этом надо, так как замалчивание проблемы приведет к ее эскалации.