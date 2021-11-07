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    07 ноября 2021, 23:00

    Адвокаты участников драки в Новой Москве обжалуют их арест

    Роман Масютенко: защита обжалует арест обвиняемых

    Анастасия Кукова

    Правозащитники намерены обжаловать решение суда о заключении под стражу до 5 января четырех участников драки в Ватутинках. Все подозреваемые вину в покушении на убийство не признали. Они считают, что зачинщиком конфликта стал потерпевший.

    Адвокаты участников драки в Новой Москве обжалуют их арест

    Об этом РИА «Новости» сообщил защитник одного из участников драки Роман Масютенко.

    «Будем, конечно, подавать жалобу. Обжалование всегда планируется в таких случаях, когда доверитель не согласен с решением суда и обвинениями. Думаю, что по всем подсудимым будет аналогичное решение», — сказал адвокат.

    Речь идет о драке, произошедшей в Новой Москве 4 ноября. Четверо мужчин напали на отца с ребенком. МВД возбудило дело о хулиганстве, которое потом Следком переквалифицировал на покушение на убийство по предварительному сговору, в том числе, малолетнего.

    Задержанные участники драки являются выходцами из Азербайджана. У троих есть российское гражданство. В обществе началась дискуссия, следует ли в сводках и новостях указывать национальность преступников. Было высказано утверждение, что в таких случаях принадлежность к любому этносу значения не имеет. Противники этой позиции уверены, что говорить об этом надо, так как замалчивание проблемы приведет к ее эскалации.