Россия вывезет из Кабула граждан с российскими паспортами

В ноябре Россия отправит в Афганистан спецрейсы для доставки крупной партии гуманитарного груза. Обратными рейсами из страны заберут граждан с российскими паспортами. Об этом сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в интервью телеканалу «Россия 1».

«Сейчас мы готовим организацию сюда [в Афганистан] спецрейсов, на которых будет доставлена крупная партия гуманитарной помощи, продукты. И этими же спецрейсами в ноябре мы вывезем афганских граждан, у которых есть российское гражданство», — отметил он.

Следующими рейсами из Афганистана вывезут студентов, которые поступили в российские вузы по специальным квотам и стажировкам, но не могут покинуть страну, потому что им не хватает денег на билеты. Жирнов подчеркнул, что такие причины не должны мешать обучению, и сами талибы* это поддерживают.

Оказать Афганистану неотложную гуманитарную и экономическую помощь для восстановления страны призвали частники встречи в московском формате, которая прошла 20 октября. Участники также предложили провести под эгидой ООН коллективную инициативу по скорейшему созыву представительной международной донорской конференции.

*Талибан, талибы — террористическая организация, запрещена в России.