Новости утра 28 сентября: рост тарифов ЖКХ, состав сборной России, борьба с шумными машинами в Москве

Россиян предупредили о возможном росте тарифов на ЖКХ до 20%. Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав команды на матчи против Словакии и Словении. Новые дорожные комплексы с микрофонами начали тестировать на столичных дорогах. О главном к утру 28 сентября — в дайджесте «360».

Рост тарифов

Россиян может ждать повышение цен на жилищно-коммунальные услуги до 20%. Об этом заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, к росту тарифов приведет заявление вице-премьера Марата Хуснуллина о необходимости компенсировать траты на ЖКХ малоимущим россиянам.

Состав сборной

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на отборочные матчи на чемпионат мира 2022 года. Главный тренер сборной Валерий Карпин отметил, что остановился на 22 полевых игроках, так как считает такое количество оптимальным. Российской команде предстоит сыграть против Словакии и Словении.

Борьба с шумными машинами

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал тестировать новые дорожные комплексы с микрофонами. С помощью специальных камер будут бороться с шумными автомобилями и мотоциклами. Нарушителям будут выписывать штрафы, размер которых будет зависеть от мощности двигателя.

Навязывание страховщиков

Банкам запретят навязывать своим клиентам покупку страховки в определенной компании во время оформления кредита. Федеральная антимонопольная служба уже готовит необходимый проект постановления правительства. Принять документ планируют до конца апреля 2022 года.

Разлив нефти у Геленджика

Южная транспортная прокуратура поручила провести проверку после разлива нефти рядом с Геленджиком в Краснодарском крае. Во время проверки специалисты оценят исполнение требований экологического законодательства. Нефтяное пятно в районе села Кабардинка увидели участники заплыва Swimcup 21.

Дефицит зимнего дизеля

В некоторых российских регионах может начаться дефицит зимнего дизельного топлива. Причиной может стать дополнительный акциз, который в этом году начнут платить производители ДТЗ. По словам Независимого топливного союза, выпуск такого топлива станет нерентабельным из-за платы акциза.