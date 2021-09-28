Россиян предупредили о возможном дефиците зимнего дизельного топлива

Производители зимнего дизельного топлива (ДТЗ) могут начать платить дополнительный акциз в этом году. Выпуск такого топлива может стать нерентабельным в некоторых регионах, что приведет к его дефициту. Об этом заявили в Независимом топливном союзе (НТС).

Зимнее дизельное топливо является смесью авиакеросина и дизеля. В этом году его производители могут начать платить дополнительный акциз, сообщила газета «Известия» со ссылкой на президента НТС Павла Баженова.

«Согласно письмам Минфина, керосин, который стал зимним дизелем, ранее дополнительно не облагался акцизом. Теперь, как оказалось, должен», — заявил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Бизнесмены уже получили сообщения от Федеральной налоговой службы о том, что акциз будут взимать за 2018–2020 годы. В Минфине подтвердили, что за производство ДТЗ нужно платить акциз.

По словам Баженова, из-за платы на владельцев нефтебаз ляжет дополнительная налоговая нагрузка. Речь идет о сумме порядка восьми миллиардов рублей в год. Такая ситуация сделает производство ДТЗ нерентабельным. В итоге в некоторых регионах начнется дефицит зимнего дизельного топлива. При этом в Минэнерго заверили, что такой сценарий исключен, а российский топливный рынок сейчас находится в стабильном состоянии.