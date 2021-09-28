Россиян предупредили о росте тарифов на ЖКХ до 20%

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости компенсировать траты на ЖКХ малоимущим россиянам. Такое решение может привести к повышению цен на жилищно-коммунальные услуги до 20%, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По словам аналитика, стоимость услуг увеличится из-за снижения тарифов для малоимущих. То есть повышение цен поможет государству нивелировать просадку в платежках, вернув средства.

«Многое будет зависеть от того, как именно будут проводиться работы по экономическому обоснованию тарифов и насколько активно будет вестись работа по модернизации инфраструктуры ЖКХ. Рост может быть и на 10% в год, и на 15%, и в некоторых случаях на 20%», — пояснил Переславский сайту mk.ru.

Он добавил, что главным вопросом будет именно экономическое обоснование роста тарифов. Эксперт подчеркнул, что цены можно увеличить, когда, например, улучшили качество воды, которую стало можно пить без проведения дополнительной фильтрации.

«Другое дело, когда ничего не изменится, а сумма в платежках продолжит расти», — заключил Переславский.

Ранее Хуснуллин поручил проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан. Это значит, что список получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ расширят.