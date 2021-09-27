Объявлен состав сборной РФ по футболу на матчи против Словакии и Словении

Тренерский штаб сборной России по футболу под руководством главного тренера команды Валерия Карпина объявил состав команды на отборочные матчи на чемпионат мира — 2022.

Информация об этом была опубликована пресс-службой Российского футбольного союза.

В состав вратарей вошли Маринато Гильерме, Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов.

Защитники: Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Максим Осипенко, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Илья Самошников, Сергей Терехов, Федор Кудряшов.

В состав полузащитников включили: Дмитрия Баринова, Рифата Жемалетдинова, Александра Головина, Александра Ерохина, Далера Кузяева, Алексея Миранчука, Арсена Захаряна, Даниила Фомина, Алексея Ионова, Дениса Глушакова, Дениса Макарова.

Нападающими назначены: Федор Смолов, Антон Заболотный, Гамид Агаларов.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин напомнил, что об изменениях в расширенном списке уже говорили ранее.

«После матчей 9-го тура в РПЛ и играх европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков», — отметил Карпин.

Также, по его словам, был учтен и регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболиста.

«Нужно также учесть, что до начала сбора пройдут еще матчи национальных чемпионатов и еврокубковые игры, и, поэтому в списке возможны изменения», — добавил главный тренер российской сборной.