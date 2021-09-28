Банкам запретят навязывать россиянам страховщиков

Во время получения кредита россиянам перестанут навязывать покупку страховки в определенной компании. Федеральная антимонопольная служба уже готовит проект постановления, запрещающий банкам подобные действия.

Согласно готовящемуся проекту постановления правительства, банки будут принимать у россиян полисы любой страховой компании, имеющей положительный рейтинг в одном из четырех агентств. Речь идет об АКРА, Эксперт РА, НРА и НКР, уточнила газета «Известия».

В ФАС пояснили, что после принятия документа клиенты кредитных организаций смогут самостоятельно выбирать страховую компанию. Банки же больше не смогут навязывать покупку страховки в определенной организации. Инициативу ФАС уже поддержали в Центробанке.

Еще в проекте постановления предлагается разработать минимальные стандарты страховых услуг. Это необходимо для обеспечения достаточного наполнения полиса и уровня защиты. Принять документ планируют до конца апреля 2022 года. Новые правила начнут действовать спустя 10 дней после их опубликования.