Камеры для борьбы с шумными машинами начали тестировать в Москве

Новые дорожные комплексы с микрофонами начали тестировать на столичных дорогах. С помощью таких камер будут бороться с шумными автомобилями и мотоциклами.

Наказывать владельцев шумного транспорта предложил мэр Москвы Сергей Собянин. Для водителей хотят ввести штраф в размере пяти тысяч рублей, но сумма будет расти в зависимости от мощности двигателя.

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) уже начал тестировать камеры с микрофонами. По словам замглавы столичного дептранса Андрея Корнеева, каждое устройство имеет четыре микрофона. Система позволяет не только фиксировать уровень шума, но и делать снимки, а также записывать видео.

Нарушитель будет получать штрафное постановление, в котором будет панорамная фотография с траекторией движения транспорта и данные об уровне шума. Об этом «Коммерсанту» рассказал начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов.

Он уточнил, что камеры с микрофонами появятся там, где местные жители больше всего жалуются на шумные машины и мотоциклы. Сейчас один из комплексов работает в районе Чистых прудов.