Прокуратура начала проверку после разлива нефти у Геленджика

Участники заплыва наткнулись на нефтяное пятно рядом с Геленджиком в Краснодарском крае. Южная транспортная прокуратура уже поручила провести проверку.

«По поручению Южной транспортной прокуратуры Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в районе села Кабардинка Краснодарского края», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Во время проверки специалисты оценят исполнение требований экологического законодательства. Также они проверят, соблюдались ли законы, касающиеся безопасности эксплуатации водного транспорта.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты все необходимые меры реагирования», — отметили в прокуратуре.

Разлив нефти заметили участники заплыва Swimcup 21, проходившего под Геленджиком. Во время соревнований спортсмены измазались мазутом и наглотались нефти в Черном море. Одна их пловчих заявила, что после выхода из воды даже не смогла открыть глаза. За несколько дней до заплыва Росприроднадзор сообщал, что с выброшенного на берег корабля неизвестные откачивали нефтепродукты.