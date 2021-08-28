Новости утра 28 августа: источник COVID-19 остался тайной, «Зенит» встретится с «Челси», Путин поговорил с Пашиняном

Гибель троих пациентов больницы в Ярославле не подтвердилась, коронавирус нашли у американских оленей, перечислены льготы пенсионеров в возрасте 70+. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли к утру.

Разведка США не смогла доказать, что COVID-19 был биологическим оружием

Источник неизвестен, пути распространения — тоже. Разведсообщество США опубликовало долгожданный доклад, посвященный происхождению коронавируса. Однако эксперты не смогли сказать об этом ничего нового. Рассматриваются две версии — утечка из лаборатории и заражение человека от животного. Стало точно известно, что ковид никогда не задумывался как биологическое оружие.

«Зенит» начнет групповой этап Лиги чемпионов матчем с «Челси»

Первая встреча «Зенита» состоится с действующим чемпионом ЛГ клубом «Челси». Она пройдет 14 сентября. Затем будут домашние и выездные игры с «Ювентусом» и «Мальме». Последняя игра группового этапа также пройдет с «Челси». Есть ли у питерцев шанс обыграть настолько титулованные клубы, эксперты сомневаются.

Путин и Пашинян обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили договоренности, заключенные по Нагорному Карабаху. Речь шла о зафиксированных в трехсторонних заявлениях положениях и их реализации. Стороны обсудили ситуацию на границах Азербайджана и Армении.

Власти опровергли гибель троих пациентов в пожаре в больнице Ярославля

Смерть пациента ярославской больницы никак не связана с пожаром. Двух других, пострадавших от задымления при пожаре, удалось откачать. За их жизнь сейчас борются врачи. Пожар привел к отключению аппаратов ИВЛ. Предварительно, загорелся матрас в реанимационной палате. Пожар потушили до приезда пожарных.

Эксперт перечислил льготы для пенсионеров старше 70 лет

Пенсионерам в возрасте старше 70 лет положены федеральные и региональные льготы. Они могут получать 50-проценную скидку на оплату взносов на капремонт. Тем, кто старше 80 лет вообще не нужно их оплачивать. Если коммуналка «съедает» больше 22% пенсии, на нее предусмотрена скидка. Регионы освободили всех пенсионеров от налога на дома и прочую недвижимость.

Коронавирус среди оленей впервые выявили в США

Дикие белохвостые олени могут заражаться и переносить SARS-CoV-2. Об этом заявили эксперты министерства сельского хозяйства США. Зараженные животные были обнаружены в штате Огайо. Случай ковида среди оленей — первый зафиксированный в мире. Заражения животных ранее отмечались у домашних питомцев, часто контактировавших с человеком. Заразиться от животного — почти невозможно. Люди передают инфекцию зверям гораздо чаще.