Эксперт перечислил льготы для пенсионеров старше 70 лет

Льготы и доплаты пенсионерам старше 70 лет можно разделить на федеральные и региональные. Кому они положены, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Федеральные льготы положены всем пенсионерам старше 70 лет. Набор региональных может варьироваться. Неработающие пожилые люди могут получить скидку 50% на оплату взносов на капремонт, если у них нет задолженности. Тем, кто старше 80 лет, вообще не нужно вносить такую оплату. Также предусмотрены скидки на коммуналку, если она занимает более 22% дохода пенсионера.

На федеральном уровне все пенсионеры освобождены от налогов на дома и другую недвижимость площадью до 50 квадратов. Раз в год можно рассчитывать на оплату билетов на поезд до места отдыха и обратно — но это касается только Крайнего Севера.

На региональном уровне есть льготы по налогам на землю. Они зависят от состояния бюджета региона. В некоторых областях пенсионерам не нужно оплачивать проезд на транспорте.

До конца этой недели пенсионерам, которые получают выплаты на банковскую карту, перечислят по 10 тысяч рублей. В целом единовременная выплата коснется всех пенсионеров России, даже если они работают.