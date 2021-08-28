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    28 августа 2021, 01:54

    Эксперт перечислил льготы для пенсионеров старше 70 лет

    Ирэна Вороник

    Льготы и доплаты пенсионерам старше 70 лет можно разделить на федеральные и региональные. Кому они положены, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

    Эксперт перечислил льготы для пенсионеров старше 70 лет

    Федеральные льготы положены всем пенсионерам старше 70 лет. Набор региональных может варьироваться. Неработающие пожилые люди могут получить скидку 50% на оплату взносов на капремонт, если у них нет задолженности. Тем, кто старше 80 лет, вообще не нужно вносить такую оплату. Также предусмотрены скидки на коммуналку, если она занимает более 22% дохода пенсионера.

    На федеральном уровне все пенсионеры освобождены от налогов на дома и другую недвижимость площадью до 50 квадратов. Раз в год можно рассчитывать на оплату билетов на поезд до места отдыха и обратно — но это касается только Крайнего Севера.

    На региональном уровне есть льготы по налогам на землю. Они зависят от состояния бюджета региона. В некоторых областях пенсионерам не нужно оплачивать проезд на транспорте.

    До конца этой недели пенсионерам, которые получают выплаты на банковскую карту, перечислят по 10 тысяч рублей. В целом единовременная выплата коснется всех пенсионеров России, даже если они работают.