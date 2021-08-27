Разведка США не смогла доказать, что COVID-19 был биологическим оружием

Разведка США опубликовала доклад, в котором эксперты пришли к выводу, что коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия. Власти Китая до вспышки болезни не располагали сведениями о вирусе. При этом разведка не смогла прийти к единому мнению о происхождении ковида.

Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на несекретную часть исследования. Оно готовилось полтора месяца по поручению президента США Джозефа Байдена. Разведывательное сообщество сообщило о двух теориях происхождения коронавируса — утечка из лаборатории и естественная передача от животного к человеку.

«Все агентства считают правдоподобными две гипотезы: естественное воздействие инфицированного животного и инцидент, связанный с лабораторией», — говорится в документе.

Доклад не содержит окончательной оценки происхождения коронавируса, но опроверг некоторые теории. Совершенно точно, что Covid-19 не был разработан в качестве биологического оружия, как предлагали некоторые республиканцы в прошлом году. Маловероятно, что вирус был создан с помощью генной инженерии.

Четыре агентства разведки и Национальный совет с низкой степенью уверенности оценили, что Covid был вызван естественным контактом с животным. Однако одно агентство оценило с умеренной уверенностью, что первое заражение человека, скорее всего, было результатом инцидента, связанного с лабораторией. Вероятно, в биологической лаборатории Ухани проводился эксперимент, связанный с забором образцов вируса.

Однако разведывательному сообществу потребуется больше информации с первых дней пандемии, чтобы предоставить «окончательное объяснение происхождения Covid-19».

«Мировому научному сообществу не хватает клинических образцов или полного понимания эпидемиологических данных о самых ранних случаях Covid-19», — подчеркнуло разведывательное сообщество. Для их получения, скорее всего, потребуется сотрудничать с Китаем.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предположила, что в ближайшее время смертность от коронавируса в России начнет снижаться.