Путин и Пашинян обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

Обсуждались наиболее актуальные вопросы по урегулированию ситуации. Стороны говорили о том, как реализовываются договоренности по Нагорному Карабаху. Ранее их зафиксировали в трехсторонних заявлениях с участием России.

Темой разговора на высшем уровне стала также текущая обстановка на границе Армении и Азербайджана.

Нагорный Карабах был на повестке разговора Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств положительно отозвались о работе Совместного российско-турецкого центра по этому вопросу.

Эрдоган оценил усилия России по сдерживанию обстановки. Он подтвердил намерение вместе с Россией действовать для восстановления региона, в том числе в экономике и транспортной инфраструктуре.