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    28 августа 2021, 00:06

    Путин и Пашинян обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе

    Ирэна Вороник

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

    Путин и Пашинян обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе

    Обсуждались наиболее актуальные вопросы по урегулированию ситуации. Стороны говорили о том, как реализовываются договоренности по Нагорному Карабаху. Ранее их зафиксировали в трехсторонних заявлениях с участием России.

    Темой разговора на высшем уровне стала также текущая обстановка на границе Армении и Азербайджана.

    Нагорный Карабах был на повестке разговора Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств положительно отозвались о работе Совместного российско-турецкого центра по этому вопросу.

    Эрдоган оценил усилия России по сдерживанию обстановки. Он подтвердил намерение вместе с Россией действовать для восстановления региона, в том числе в экономике и транспортной инфраструктуре.