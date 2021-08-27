«Зенит» начнет групповой этап Лиги чемпионов матчем с «Челси»

Петербургский «Зенит» откроет групповой этап Лиги чемпионов с игры с лондонским «Челси». Встреча состоится 14 сентября. Во втором туре 29 сентября россияне примут шведский «Мальме» и дома же сыграют 20 октября с «Ювентусом». Четвертый тур «Зенит» проведет на выезде 2 ноября против итальянского клуба, пятый — в Швеции 23 ноября.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заключительный матч группового этапа пройдет в Санкт-Петербурге с «Челси».

В финале прошлого сезона британский клуб обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0, и стал действующим чемпионом мира. В минувшем сезоне «Ювентус» занял четвертое место в таблице. Клуб является двукратным победителем Лиги чемпионов.

Клуб «Мальме» является действующим чемпионом Швеции.

Петербургские футболисты впервые в истории встретятся с клубом «Челси» в официальном матче. «Зенит» семь раз играл с английским клубами. Команда одержала четыре победы и трижды получила поражение.

Ранее спортивные эксперты предсказали, что попадание в одну группу с именитыми командами лишило «Зенит» шанса выйти в плей-офф Лиги чемпионов.