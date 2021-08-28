Коронавирус среди оленей впервые выявили в США

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявлен у оленей. Как сообщило «РИА Новости», об этом говорится в заявлении министерства сельского хозяйства США.

«Национальные лаборатории ветеринарной службы (NVSL) министерства сельского хозяйства США объявили сегодня о подтверждении SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID-19) у диких белохвостых оленей в штате Огайо», — говорится в документе.

В СЩА подчеркнули, что случай среди оленей — первый во всем мире. У некоторых животных впервые оказался подтвержден коронавирус. Ранее заражения животных фиксировались очень редко. Чаще всего это были звери, которые контактировали с заболевшими людьми. Например, домашние питомцы.

Вирусологи подчеркнули, что по имеющимся данным, вероятность передачи инфекции от животных к людям ничтожно мала. В основном, происходит наоборот и от людей заражаются звери.

В Роспотребнадзоре тоже подтверждали эти данные. Глава ведомства Анна Попова заявляла, что ни одного подтвержденного случая передачи коронавируса от животных человеку нет.