Власти опровергли гибель троих пациентов в пожаре в больнице Ярославля

В больнице Ярославля скончался один пациент, по предварительным данным, его смерть не связана с пожаром. Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин.

«Погибшие — один человек, умер в реанимации, не от задымления, на другом этаже. Двоих пострадавших от задымления реанимировали», — сказал Шабалин.

В пресс-службе губернатора региона тоже подтвердили, что погиб один человек. За жизни еще двоих сейчас борются врачи.

СМИ сообщили, что в ярославской больнице произошел пожар, который привел к отключению аппаратов ИВЛ. По предварительным данным, загорелся матрас в реанимационной палате, где находились пациенты в тяжелом состоянии. Возгорание удалось ликвидировать еще до приезда пожарных.

К гибели 11человек привела авария на кислородной трубе в больнице Владикавказа. Кислород не поступал ковидным пациентам всего несколько минут, но за это время девять человек скончались. О смерти еще двоих человек стало известно на следующий день. Возбуждено уголовное дело.