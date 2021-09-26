Фильм «Море волнуется раз» взял первую награду на фестивале «Кинотавр», Netflix анонсировал главные премьеры фильмов и сериалов, Александр Усик победил Энтони Джошуа, выборы в бундестаг стартовали в Германии в воскресенье, Николай Басков рассказал о требованиях к своей будущей жене, МИД России назвал дату саммита стран G20 по Афганистану. О главном к утру 26 сентября — в дайджесте «360».

Определен фильм-победитель «Кинотавра»

Фильм «Море волнуется раз» взял первую награду на фестивале «Кинотавр». На церемонии вручения наград кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи лучшим фильмом назвали драму «Море волнуется раз» режиссера Николая Хомерики. Он сообщил, что это отчасти автобиографическая лента. Сценарий был придуман на основе истории, приключившейся с ним и его женой.

Netflix показал все

Netflix анонсировал главные премьеры фильмов и сериалов. Потоковый развлекательный сервис Netflix провел трехчасовую презентацию «Тудум». В ней он показал опенинги, фрагменты и трейлеры более 70 фильмов и сериалов. В частности, зрители увидели тизер-трейлер четвертого сезона «Очень страшных дел», драмы «Бумажный дом», первый тизер «Песочного человека» и трейлеры второго сезона «Ведьмака».

Усик забрал три чемпионских титула

Александр Усик победил Энтони Джошуа. Украинец Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей по очкам после 12 раундов. На стадионе Tottenham Hotspur Stadium бой посмотрели 63 тысячи зрителей. Усик заявил, что очень хочет к семье и не думает пока о матче-реванше. Джошуа напротив, заговорил о следующем бое с украинцем сразу после окончания первого.

В Германии выберут преемника Меркель

Выборы в бундестаг стартовали в Германии в воскресенье. По итогам выборов в бундестаг, начавшихся 26 сентября, будет сформировано правительство на следующие четыре года. В парламенте Германии 598 мандатов. Победители в одномандатных округах получат 299 мест, оставшиеся распределят по партийным спискам.

Незабываемые эмоции и красота

Николай Басков рассказал о требованиях к своей будущей жене. Российский певец заявил, что его будущая супруга должна быть красавицей, так как мужчины всегда сначала реагируют на внешность. Его избранница должна также дарить ему незабываемые эмоции. Себя он считает романтиком и не допустит, чтобы его девушка на стадии ухаживания возвращалась домой без цветов.

Афганистан обсудят в G20 через пару дней

МИД России назвал дату саммита стран G20 по Афганистану. Встреча государств «Большой двадцатки» назначена на 28 сентября. Эту дату назвал заместитель главы МИД России Сергей Вершинин. Встреча будет посвящена ситуации в Афганистане, но других подробностей и информации о том, кто будет представлять Россию, дипломат не сообщил.