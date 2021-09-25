Фильм «Море волнуется раз» взял первую награду на фестивале «Кинотавр»

Лучшим фильмом на фестивале «Кинотавр» назвали драму «Море волнуется раз» Николая Хомерики. Мероприятие по традиции прошло в Сочи, уже второй год подряд в формате делового форума из-за антиковидных ограничений.

«Этот фильм если заходит, то он заходит. Я рад, что вам зашло. На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам», — сказал Хомерики, получая награду.

Как сообщил ТАСС, сюжет фильма повествует о паре влюбленных, которые решили уединиться ото всех в небольшом домике посреди леса. Жизнь их похожа на идиллию, если бы не ночные кошмары. Девушке начинает сниться, что ее накрывает огромная волна. Спустя некоторое время влюбленные знакомятся с немолодой парой, которые очень похожи на них самих. Роли в картине сыграли Ольга Бодрова, которая получила награду за лучшую женскую роль, Валерий Степанов, Юлия Ауг и Андрей Смоляков.

Президент «Кинотавра» Александр Роднянский сказал, что все картины, представленные на фестиваль, были очень интересными. Интрига о том, кто именно возьмет награды, сохранялась до самого последнего дня конкурса. В разные годы на этом фестивале побеждали такие фильмы, как «Брат» Алексея Балабанова и «Географ глобус пропил» Александра Велединского. В этом году по итогам зрительского голосования лучшей премьерой стала картина «Капитан Волконогов бежал».