Netflix анонсировал главные премьеры фильмов и сериалов

Потоковый развлекательный сервис Netflix 25 сентября провел трехчасовую презентацию «Тудум», в которой представил более 70 фильмов и сериалов. Были показаны опенинги, фрагменты и трейлеры самых ожидаемых проектов. О них также рассказали актеры и их создатели.

Сервис показал тизер-трейлер четвертого сезона «Очень странных дел». В 1950-х годах в каком-то доме происходят странные вещи. Затем в кадре появляются уже знакомые герои сериала. Релиз сериала запланирован на 2022 год, но точная дата пока неизвестна.

Был показан фрагмент из финальной части испанской криминальной драмы «Бумажный дом». Она выйдет на экраны 3 декабря.

Сериал «Сексуальное просвещение» продлили на четвертый сезон, но дату выхода не сообщили.

Netflix продемонстрировал первый тизер «Песочного человека», снятого по культовой серии комиксов Нила Геймана. Запланировано экранизировать 11 эпизодов. Дата премьеры пока не назначена.

Сервис показал опенинг сериала по аниме «Ковбой Бибоп». Он был сделан в стиле оригинала. Сериал выйдет на Netflix 19 ноября.

Зрителям представили также трейлер и фрагменты из второго сезона «Ведьмака». Проект продлили на третий сезон. Также снимут аниме-фильм и семейный мультсериал.

Эксперты сообщили, что, по результатам запросов россиян, наибольшей популярностью у них пользуются цикл романов о Гарри Поттере, книги Стивена Кинга и сага о «Ведьмаке».