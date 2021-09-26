Выборы в бундестаг стартовали в Германии в воскресенье

В Германии в воскресенье, 26 сентября, проходят выборы в бундестаг. По их итогам на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство. Также будет выдвинут новый немецкий канцлер, который сменит на этом посту Ангелу Меркель — она занимала высокую должность последние 16 лет.

Парламент Германии формируется по смешанному принципу, в него входят не меньше 598 депутатов. 299 мест отведено для тех, кто победит большинством голосов в одномандатных округах. Вторая половина распределяется по партийным спискам. В этом году на голосование выдвинулись 47 партий, всего баллотируются 6211 кандидатов. У каждого из немецких избирателей есть по два голоса, за одномандатных и партийных депутатов.

Итоги выборов пока предсказать крайне сложно. По последним опросам, которые проводились на днях, треть избирателей еще не определились с тем, кому отдать голос и участвовать ли в выборах вообще.

Политологи считают, что ни один из кандидатов на пост канцлера не будет знать Россию настолько же хорошо, как Ангела Меркель. Ее наиболее вероятный сменщик Армин Лашет изначально был настроен к Москве очень дружелюбно, но во время предвыборных дебатов изменил свой тон. Эксперты избегают однозначных оценок, как изменятся российско-немецкие отношения после ухода Меркель с поста.