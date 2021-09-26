Николай Басков рассказал о требованиях к своей будущей жене

Российский певец Николай Басков не скрывает, что мечтает создать крепкую семью и завести детей. Он поделился своими планами о том, какой должна быть его будущая супруга и каким он видит семейное счастье.

Басков считает себя романтиком и очень любит радовать своих близких. Он поделился, что во время отношений с девушкой никогда не возвращался домой без цветов. Будущую избранницу он видит красавицей. Артист уверен, кто к супруге должно тянуть не только духовно, но и физически. Все-таки женщина сначала раскрывается перед своим мужчиной внешне, и только потом внутренне.

Басков отметил в беседе с « Комсомольской правдой», что считает себя человеком, который сам очень любит заботиться о близких и восхищаться ими. Он ждет того, что в ответ его избранница тоже будет дарить ему незабываемые эмоции. Артист понимает, что крепкая семья требует больших духовных усилий с обеих сторон. Он считает, что именно женщина отвечает за домашнюю атмосферу.

«И в большей степени могу сказать, что „погода в доме“ зависит от женщины. Потому что мужчина должен зарабатывать, обеспечивать, решать все социальные вопросы. На него взваливается все. А женщина должна быть тылом и поддержкой», — заявил Басков.

При этом Николай Басков не рассказывает о том, есть ли у него кто-то на примете и состоит ли он в отношениях на данный момент. Он думает, что некоторые неудачи в любви могут быть связаны с его публичной профессией. Все-таки она тоже накладывает определенные отпечатки на жизнь, и не всегда отношения могут выдержать все испытания.