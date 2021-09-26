Украинец Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей по очкам после 12 раундов на стадионе Tottenham Hotspur Stadium. Бой посмотрели 63 тысячи зрителей. Джошуа закончил бой, упав на канаты

Канал SkyNews сообщил, что Усик получает три титула чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO. 34-летний спортсмен стал третьим после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя бойцом, выигравшим титулы чемпиона мира в тяжелом, а затем в супертяжелом весе.

В интервью Sky Sports Box Office Усик сказал: «Это очень много значит для меня. Бой прошел так, как я ожидал. Были моменты, когда Энтони сильно давил на меня, но в этом не было ничего особенного».

Украинский боец заявил, что очень хочет вернуться домой к семье и пока не думает о матче-реванше.

Это третий поединок Усика в супертяжелой весовой категории. На его счету 19 побед, из них 13 нокаутом. В активе Джошуа 24 победы, из них 22 нокаутом и два поражения.

Ранее стало известно, что Энтони Джошуа получит 15 миллионов фунтов за бой против Александра Усика.