МИД России назвал дату саммита стран G20 по Афганистану

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин озвучил дату саммита стран «большой двадцатки», который будет посвящен ситуации в Афганистане. Он заявил, что встреча на международном уровне запланирована на 28 сентября.

«28 сентября, насколько я помню, где-то так», — сказал заместитель министра в ответ на вопрос о сроках проведения встречи. Слова дипломата привел ТАСС и уточнил, что других подробностей пока не раскрывается. Вершинин не уточнил, кто именно будет представлять Россию на предстоящей встрече. Пока российский МИД ожидает приглашения.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о вооружении, которое оказалось оставленным в Афганистане после ухода оттуда американских войск. ВС покинули страну поспешно, проанализировать последствия было просто невозможно.

Факт состоит в том, что в Афганистане было оставлено значительное количество оружия. Из-за этого в конгрессе США уже предлагают объявить американскому президенту Джо Байдену импичмент, ведь никто не знает, как теперь оружие может быть использовано.