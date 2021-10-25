Новости утра 25 октября: задержание литовцев, вакцина в ЮАР, разгром «Спартака»

Российских туристов арестовали в Турции за якобы поджог. В ЮАР разрабатывают собственный вариант вакцины Moderna. Трое литовцев на катере пересекли российскую границу. «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1. СК возьмет под контроль случай с матерью, тащившей ребенка по лестнице в Саратове. О самом главном к утру — в дайджесте «360».

Mash: россиян арестовали в Турции

Российские туристы сообщили о том, что их арестовали на территории Турции за поджог, которого они не совершали. По их словам, они просто шли по лесной тропе, когда увидели неподалеку пожар. Россияне вызвали пожарных, но вместе с ними приехала и полиция.

Telegram-канал Mash рассказал, что по этому делу уже прошел предварительный суд, россиян было решено арестовать. Им может грозить от двух до семи лет тюрьмы.

В ЮАР разрабатывают аналог Moderna

Молодые ученые ЮАР начали собирать на складах Кейптауна стерильную лабораторию, необходимую для реинжиниринга вакцины против коронавируса. Сам препарат все еще не попал в страну, как и в прочие беднейшие государства мира.

Энтузиасты хотят воспроизвести вакцину от коронавируса Moderna и начать ее производство. Их уже поддержала Всемирная организация здравоохранения. При этом вопросы интеллектуальной собственности пока не решены.

Трое литовцев пересекли российскую границу

Трое литовцев нарушили российскую границу, когда шли на катере по Куршскому заливу. Всех троих задержали 24 октября, потом они были переданы литовской стороне.

Предположительно, среди задержанных мог быть мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас. Литовские представители пока не подтвердили эту информацию, но и опровергать ее не стали.

Разгром «Спартака»

Московская команда «Спартак» проиграла петербургскому «Зениту» с разгромным счетом 1:7. Это поражение стало самым крупным для столичного клуба за всю историю его мачтей в чемпионатах России.

Сразу же пошли слухи, что главного тренера «Спартака» Руя Виторию могут уволить после такого разгрома. Но в пресс-службе команды эти данные опровергли и заверили, что работа с тренером будет продолжена.

СК проверит случай с ребенком в Саратове

Глава СК России Александр Бастрыкин взял под контроль главка проверку видеоматериалов с вопиющим инцидентом из Саратова. На опубликованных кадрах мать тащит волоком свою дочь по лестнице вниз. Есть еще один ролик с этой же женщиной. На нем она отчитывает девочку на улице. Личности обеих героинь видео уже удалось установить. Девочку направили на обследование к медикам.

Трусова выиграла Гран-при в США

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла в Лас-Вегасе первый этап Гран-при по фигурному катанию в соревнованиях одиночниц. Общая сумма баллов по итогам короткой и произвольной программ составила 232,37 балла. На втором месте оказалась россиянка Дарья Усачева, на третьем — кореянка Ю Ен.