Александра Трусова выиграла первый этап Гран-при по фигурному катанию

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла в Лас-Вегасе первый этап Гран-при по фигурному катанию в соревнованиях одиночниц. По сумме двух программ она набрала 232,37 балла. Второе место заняла россиянка Дарья Усачева (217,31).

Третье место, по данным РИА «Новости», досталось кореянке Ю Ен (216,97). Несмотря на травму Трусова исполнила четверной лутц. Спортсменка призналась агентству, что находится не в лучшей форме. Поэтому ее программа была уменьшена до одного прыжка.

«Мне кажется, это легкий вариант. Я откатала чисто, но хочу больше четверных. В данный момент нахожусь не в самой лучшей форме. В хорошей форме я была на контрольных прокатах, постараюсь ее вернуть и отобраться на Олимпиаду», — пообещала спортсменка.

Пекинская Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Александра Трусова в Лас-Вегасе получила 77,69 балла на короткую программу и заняла первое место.