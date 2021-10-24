«Спартак» опроверг слухи об отставке тренера после разгромного проигрыша «Зениту»

Слухи об отставке главного тренера московского «Спартака» Руя Витории не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе московского футбольного клуба после того, как команда проиграла петербургскому «Зениту» с разгромным счетом 1 — 7.

Поражение стало самым крупным для «Спартака» за всю историю его выступлений в чемпионатах России. На этом фоне болельщики сразу стали предполагать, что после такого разгрома тренера команды решат отравить в отставку. Но в самом клубе заверили: этот вопрос даже не рассматривается, Руй Витория продолжит работу.

«Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно. Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», — привело «РИА Новости» сообщение пресс-службы «Спартака».

Сейчас московский «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Петербургский «Зенит» имеет в активе на девять очков больше и лидирует в рейтинге. В среду столичная команда проиграла английскому «Лестеру» на своем поле со счетом 3 — 4 в матче группового этапа Лиги Европы.