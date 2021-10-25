Ученые из ЮАР решили самостоятельно воспроизвести вакцину Moderna

Молодые ученые ЮАР начали собирать на складах Кейптауна стерильную лабораторию, необходимую для реинжиниринга вакцины против коронавируса. Она все еще не попала в страну, как и в прочие беднейшие государства мира. Энтузиасты хотят воспроизвести вакцину от коронавируса Moderna, и начать ее производство.

Как стало известно The Associated Press, их работу поддержала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Организация координирует работу Центра исследования, обучения и производства вакцин в Южной Африке, а также помогает получить критически важное сырье. При этом вопросы интеллектуальной собственности пока не решены.

Эмиль Хендрикс, 22-летний биотехнолог из Afrigen Biologics and Vaccines, компании, пытающейся воспроизвести прививку Moderna, заявил, что Африке больше не на кого положиться. Сверхдержавы не придут и не спасут людей.

Некоторые эксперты считают обратный инжиниринг — воссоздание вакцин из фрагментов общедоступной информации — одним из немногих оставшихся способов исправить дисбаланс сил при пандемии. Согласно анализу People’s Vaccine Alliance, только 0,7% вакцин было отправлено в страны с низким уровнем дохода, и почти половина — в богатые страны.

Поддерживаемые ООН усилия по выравниванию глобального распределения вакцин, известные как COVAX, не смогли уменьшить острую нехватку вакцин в бедных странах.

Давление на фармацевтические компании, в том числе требования администрации президента США Джозефа Байдена к Moderna, ни к чему не привело. Глава государства настаивал на расширении производства, чтобы помочь развивающимся странам.

Центр в Кейптауне предназначен для расширения доступа к новой технологии РНК, которую Moderna, а также Pfizer и BioNTech использовали в своих вакцинах.

Управляющий директор Afrigen Петро Тербланш (Petro Terblanche) сказал, что компания из Кейптауна в течение года постарается воссоздать версию вакцины Moderna, подходящую для тестирования на людях. После этого начнется коммерческое производство. Он пообещал, что если команда добьется успеха, то выложит в открытый доступ полученную информацию.

Moderna заявила, что не будет возбуждать судебный иск против компании за нарушение ее прав на вакцины. Но и не предложила помощь в разработке.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что у человечества есть все необходимое, чтобы покончить с пандемией коронавируса. Он потребовал, чтобы богатые страны немедленно поделились с бедными вакцинами от ковида.