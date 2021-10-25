Ученые из ЮАР решили самостоятельно воспроизвести вакцину Moderna
Ученые из ЮАР решили самостоятельно воспроизвести вакцину Moderna
Молодые ученые ЮАР начали собирать на складах Кейптауна стерильную лабораторию, необходимую для реинжиниринга вакцины против коронавируса. Она все еще не попала в страну, как и в прочие беднейшие государства мира. Энтузиасты хотят воспроизвести вакцину от коронавируса Moderna, и начать ее производство.
Как стало известно The Associated Press, их работу поддержала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Организация координирует работу Центра исследования, обучения и производства вакцин в Южной Африке, а также помогает получить критически важное сырье. При этом вопросы интеллектуальной собственности пока не решены.
Эмиль Хендрикс, 22-летний биотехнолог из Afrigen Biologics and Vaccines, компании, пытающейся воспроизвести прививку Moderna, заявил, что Африке больше не на кого положиться. Сверхдержавы не придут и не спасут людей.
Некоторые эксперты считают обратный инжиниринг — воссоздание вакцин из фрагментов общедоступной информации — одним из немногих оставшихся способов исправить дисбаланс сил при пандемии. Согласно анализу People’s Vaccine Alliance, только 0,7% вакцин было отправлено в страны с низким уровнем дохода, и почти половина — в богатые страны.
Поддерживаемые ООН усилия по выравниванию глобального распределения вакцин, известные как COVAX, не смогли уменьшить острую нехватку вакцин в бедных странах.
Давление на фармацевтические компании, в том числе требования администрации президента США Джозефа Байдена к Moderna, ни к чему не привело. Глава государства настаивал на расширении производства, чтобы помочь развивающимся странам.
Центр в Кейптауне предназначен для расширения доступа к новой технологии РНК, которую Moderna, а также Pfizer и BioNTech использовали в своих вакцинах.
Управляющий директор Afrigen Петро Тербланш (Petro Terblanche) сказал, что компания из Кейптауна в течение года постарается воссоздать версию вакцины Moderna, подходящую для тестирования на людях. После этого начнется коммерческое производство. Он пообещал, что если команда добьется успеха, то выложит в открытый доступ полученную информацию.
Moderna заявила, что не будет возбуждать судебный иск против компании за нарушение ее прав на вакцины. Но и не предложила помощь в разработке.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что у человечества есть все необходимое, чтобы покончить с пандемией коронавируса. Он потребовал, чтобы богатые страны немедленно поделились с бедными вакцинами от ковида.