МИД Литвы сообщил о возращении нарушителей границы с Россией

Нарушившие российскую границу в Куршском заливе и задержанные 24 октября трое литовских граждан были переданы литовской стороне и вернулись на родину. Представители республики не подтвердили, но и не опровергли, что среди них был мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас.

Об этом сообщила представитель главы МИД Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене. «Задержанные литовские граждане благополучно вернулись в Литву», — сказала она в эфире национального радио LRT. Представитель МИДа Литвы подчеркнула, что возвращению задержанных способствовали совместные действия литовской стороны и сотрудников консульской службы. Витауте Шмайжите-Кулешене сообщила ТАСС, что информация о задержании увлекающегося рыбалкой мэра Клайпедского района Бронюс уточняется. Пограничники Литвы сообщили, что литовский катер действительно нарушил российские границы. Вероятно, это произошло неумышленно. Такие случаи бывают несколько раз в год и обычно нарушителей наказывают в административном порядке.