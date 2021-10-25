Бастрыкин взял под контроль проверку видео, где мать в Саратове волоком тащит дочь

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль главка проверку видеоматериалов, на которых в Саратове мать тащит свою дочь волоком вниз по лестнице жилого дома. На другом ролике женщина ругает девочку во дворе дом № 53 по улице Тверской.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Саратовской области доложить о ходе проведения доследственной проверки, организованной после выявления в СМИ публикации, где женщина жестоко обращается с малолетней девочкой, стаскивая ее волоком по ступенькам лестницы перед подъездом, и кричит на ребенка», — сказано в тексте сообщения.

Проверять информацию о жестоком обращении с ребенком ранее начали прокуратура области, региональный Следком и областной главк МВД. Личности женщины и девочки уже установлены. Ребенок отправлен на медицинское обследование. Известно, что семья проживает в Энгельсе. Ранее считалась благополучной.

Видео с рыдающей 10-летней девочкой и кричащей на нее женщиной появилось в саратовских пабликах. Мать ребенка сообщила свидетелям, что она украла 200 рублей и пропала на два часа. Женщина сообщила девочке, что вызвала полицейских, и отдаст им дочь. Ребенок плакал и кричал: «Я лучше буду жить на улице!».

Позже очевидцы опубликовали видео с камер наблюдения у подъезда. За час до случившегося женщина, похожая на мать девочки, волоком протащила ребенка вниз головой по ступеням за капюшон или за волосы.