Mash: российские туристы сообщили об аресте в Турции за поджог, которого не совершали

Российские туристы сообщили о том, что они арестованы на территории Турции по делу, к которому они не причастны. Видео с рассказом российских путешественников опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах россияне поделились, что их подозревают в поджоге, которого они не совершали.

По данным канала, туристы в составе группы из семи человек отправились на прогулку по Ликийской тропе. В какой-то момент они заметили, что в лесу неподалеку возник пожар. Сами путешественники уверяют, что они стали пытаться потушить огонь, но не могли. Тогда они решили вызвать пожарных.

Однако когда группа туристов выходила из леса, их встретили полицейские. Они заподозрили россиян в том, что они намеренно учинили поджог. Им предоставили адвоката, который, по их словам, даже не говорит по-английски. Пока в консульстве России в Турции никак не отреагировали на инцидент.

Россияне утверждают, что по их делу уже прошел предварительный суд, который решил арестовать отдыхающих. Им может грозить внушительный срок — от двух до семи лет лишения свободы. Если они попадут в местную тюрьму, то там их могут лишить связи.

Все лето в Турции бушевали лесные пожары. Огонь вплотную подбирался к отелям, туристам приходилось эвакуироваться. Власти страны считают, что причиной пожаров мог стать преднамеренный поджог.