Новости утра 24 сентября: на Эльбрусе погибли 5 альпинистов, вырос спрос на кредиты, должников лишат загранпаспортов

В США за неуплату налогов арестовали финансового директора НОВАТЭК, на Эльбрусе погибли пять альпинистов, половина украинцев верит в возвращение Крыма, в России резко вырос спрос на кредиты, неплательщиков задумали лишить загранпаспортов, выявлены регионы с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных заключенных. О главном к утру 23 сентября — в дайджесте «360».

Директор НОВАТЭКа скрыл $93 млн от США

Финансового директора НОВАТЭК арестовали в США по делу о неуплате налогов.Марка Джетвея большое жюри признало виновным во владении и контроле за офшорными активами. В качестве процентов за компенсационный пакет акций российской компании в 2015–2016 годах он получил и скрыл на счете в банке Швейцарии 93 миллиона долларов. Джетвею грозит до 20 лет тюрьмы.

На Эльбрусе погибли пять альпинистов

Пропавших на Эльбрусе альпинистов бросил гид. Группа непрофессиональных альпинистов, поднявшаяся на Эльбрус в сопровождении гида, запросила помощь из-за крайне неблагоприятных погодных условий. Спасателям удалось найти их и с пустить вниз. К сожалению, пять человек погибли из-за мороза и высокого давления. Люди рассказали, что их бросил сопровождавший их гид.

Состояние выживших оценивается как средней степени тяжести, но оно относительно удовлетворительное.

Блажен, кто верует

Более 50% украинцев заявили, что верят в возвращение Крыма. Украинцы верят в то, что могут вернуть контроль над территориями юга республики. 57,5% опрошенных сообщили, что рассчитывают на возращение Крыма. 70,4% уверены, что Киев вернет контроль над Донбассом. Скептически настроены — 23,5% респондентов. О том, что Украина не должна идти на компромиссы ради завершения конфликта в Донбассе, сообщили 54% участников опроса.

Кредиты вернули популярность

Резкий рост спроса на кредиты зафиксировали в России. Бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что с июля текущего года выдача ссуд по сравнению с прошлым годом выросла на 20%. По автокредитам — на 36%. Эксперты считают, что причиной роста стало посткризисное состояние экономики. Людям на фоне инфляции просто не хватает денег. При этом Центробанк призвал ограничить кредитную нагрузку населения и ввести лимит по числу займов.

Должников оставят дома

Злостных неплательщиков лишат загранпаспортов. Правительство России решило изымать загранпаспорта у злостных неплательщиков, а также подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам до вынесения им приговора. Госдума рассмотрит законопроект уже в октябре. Представители фракций настороженно встретили подготовленный документ. Они считают, что уже принятых мер вполне достаточно. Кроме того, проект нарушает конституционные права россиян на свободный въезд и выезд за границу.

Четверть заключенных в России больна ВИЧ

ФСИН выявила регионы с наибольшим процентом больных ВИЧ среди заключенных. ФСИН сообщил, что в четырех регионах России количество больных туберкулезом и ВИЧ доходит до 20-25%. Из тех, кто просил освобождения из-за тяжелой болезни до выхода на свободу в Кемеровской, Самарской и Томской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе не дожили 23%. По средней статистике доля таких осужденных составляет 10%. Возможно, цифры связаны с введенным обязательным тестированием на ВИЧ. От туберкулеза страдают 2% заключенных. Причем заражаются они им уже в колониях.