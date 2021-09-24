ФСИН выявила регионы с наибольшим процентом больных ВИЧ среди заключенных

В четырех регионах России среди заключенных доля больных туберкулезом и ВИЧ доходит до 20–25%, а доля инвалидов достигает 14%. Такие данные привели во ФСИН. Там отметили, что среди тех, кто просил освобождения из-за тяжелого заболевания, не смогли до него дожить 23%.

Регионы, в которых число ВИЧ-инфицированных заключенных близко к четверти — это Кемеровская, Самарская и Томская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. По средней статистике, доля таких осужденных составляет примерно 10%. Но сразу в 19 российских регионах эта цифра превышена.

Эксперты связывают такие цифры с тем, что обязательно все заключенные перед попаданием в места лишения свободы проходят тесты на ВИЧ. Соответственно, и число выявленных случаев становится больше.

Другая ситуация с туберкулезом. Им действительно нередко заражаются уже после того, как попадут в колонию. В среднем по России 11,6 тысячи заключенных страдают от этой болезни — это около 2% от общего числа. Но тут выделяется Еврейская автономная область, где процент зараженных туберкулезом осужденных равен почти 25%. В целом же заболеваемость туберкулезом по стране снизилась в два раза за последние десять лет.