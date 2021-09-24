Резкий рост спроса на кредиты зафиксировали в России

В России зафиксировали резкий рост числа кредитов, которые банки выдают гражданам. Такие данные в бюро кредитных историй «Эквифакс» предоставили «Известиям».

Центробанк постоянно говорит о том, что нужно ограничивать кредитную нагрузку на россиян. Вводить лимит по числу кредитов, делать общие суммы долга более прозрачными для тех, кто берет ссуду. Тем временем, спрос на кредиты в стране только растет. Банки охотно одобряют новые займы. По данным экспертов, с июля текущего года показатели выдачи ссуд стали выше прошлогодних сразу на 20%. По автокредитам и ипотекам эта цифра еще больше — 36%.

Основной причиной такого интереса россиян к кредитам эксперты называют посткризисное состояние экономики. На фоне инфляции денег людям банально не хватает. Специалисты считают, что своего пика спрос на кредитование в России достигнет к новогодним праздникам. При этом закредитованность населения в стране увеличивается, и многократно возрастает риск просрочек.

Банки упорно предупреждают о резком ужесточении правил выдачи кредитов, но пока эти условия только смягчаются. Ставку по ипотеке понизили в ДОМ.РФ, о более доступных ссудах сообщает банк «Санкт-Петербург». ФАС тем временем готовит законопроект, который упростит рефинансирование ипотеки.