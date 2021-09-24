Злостных неплательщиков лишат загранпаспортов

Правительство подготовило законопроект, разрешающий с 2022 года изымать у злостных неплательщиков загранпаспорта. Запрет дополнит меру, ограничивающую выезд из России при наличии долга по алиментам от 10 тысяч рублей и любого долга от 30 тысяч рублей. Подозреваемые и обвиняемые по уголовным делам до вынесения приговора суда также лишатся загранпаспортов.

По информации газеты «Известия», Госдума рассмотрит проект уже в октябре. В думских фракциях с настороженность встретили документ, но признали, что у злостных неплательщиков есть возможности для незаконного выезда из страны.

Законопроект предлагает сразу несколько новых норм, но самой резонансной поправкой стало предложение об изъятии загранпаспортов. Принявшие решение о запрете на выезд органы власти должны будут ознакомить с ним гражданина либо под роспись, либо с помощью уведомления. С момента его получения неплательщик должен будет в течение пяти дней передать свой паспорт миграционной службе.

К 1 июля 2021 года невыездными стали около пяти миллионов россиян, у которых есть долги. Потенциально лишиться возможности уехать за границу могут стать свыше семи миллионов человек. То есть, каждый пятый заемщик.

В законопроекте также перечисляются причины, по которым загранпаспорт может быть признан недействительным. Это смена фамилии, имени, даты рождения и пола.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов признал, что для незаконного выезда есть лазейки.

«Запрет на выезд за границу уже существует. В связи с этим вопрос: зачем изымать паспорта? Если они борются с лазейками выезда, например, когда гражданин покидает РФ через Белоруссию, то можно просто синхронизировать работу наших баз данных, — пояснил он свою позицию.

За пять месяцев 2021 года приставы возбудили 3,7 миллиона дел о взыскании задолженности с физических лиц в пользу банков. Они намерены собрать со злостных неплательщиков 482 миллиарда рублей.