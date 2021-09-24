Более 50% украинцев заявили, что верят в возвращение Крыма

На Украине многие верят, что Донбасс можно вернуть под контроль страны. Реальным такой исход событий назвали более 70% украинцев. На возвращение Крыма рассчитывают свыше 50%.

Отношение жителей Украины к ситуации с воссоединением Крыма с Россией и конфликта на востоке страны выяснили социологи, сообщило агентство УНИАН.

«Возвращение ОРДЛО под контроль Украины воспринимают как реальную возможность 70,4% опрошенных», — отмечено в опросе, проведенном Харьковским институтом социальных исследований.

Скептически настроенными оказались 23,5% респондентов. Возврат Крыма перспективным сочли 57,5%, а 36,9% сочли полуостров потерянным для Украины.

Еще 54% участников исследования подчеркнули, что страна не должна идти на любые компромиссы ради завершения конфликта на территории Донбасса.

Тем временем главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о создании единой таможенной территории и экономической интеграции.