Финансового директора НОВАТЭК арестовали в США по делу о неуплате налогов

Главный финансовый директор компании НОВАТЭК Марк Джетвей стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов в США. В сообщении на сайте американского Минюста говорится, что большое жюри признало его виновным.

В обвинительном заключении утверждается, что с 2005 по 2016 году Джетвей скрывал владение и контроль за офшорными активами, через которые скрывал денежные поступления, чтобы не платить налоги. Речь идет о сумме в 93 миллиона долларов.

Часть своего дохода Джетвей получил в виде процентов за компенсационный пакет акций российской газовой компании. Средства предприниматель хранил на специальной счете в банке Швейцарии.

Несколько лет он скрывал информацию о связях с активами и счетом. В один из годов он даже переписал все на свою жену, гражданку России. Поймали предпринимателя на том, что не вовремя подал налоговую декларацию об активах в иностранных банках, а также в части документов он внес ложную информацию.

В данный момент Джетвей арестован. По самой из тяжелой статей обвинения ему грозит до 20 лет тюрьмы.