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    24 сентября 2021, 00:23

    Пропавших на Эльбрусе альпинистов бросил гид

    Александра Ломейко

    Группа забравшихся на Эльбрус альпинистов осталась без гида — проводник бросил терпящих бедствие людей. Судьба восьми человек неизвестна, трое погибли.

    Трех пропавших на горе альпинистов нашли, рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Выжить им не удалось. О состоянии восьми альпинистов из терпящей бедствие на Эльбрусе группы ничего не известно. Ранее говорилось об одном погибшем.

    «Все входящие в группу альпинисты не являются профессионалами, включая их гида», — отметил собеседник агентства.

    В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России подчеркнули, что сопровождавший людей гид бросил группу.

    На высоте в 5400 метров на Эльбрусе, по данным МЧС, группа из 19 альпинистов попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий. Свой маршрут они заранее зарегистрировали у спасателей.

    К поисково-спасательной операции привлекли более 20 человек и семь единиц техники.