Пропавших на Эльбрусе альпинистов бросил гид

Группа забравшихся на Эльбрус альпинистов осталась без гида — проводник бросил терпящих бедствие людей. Судьба восьми человек неизвестна, трое погибли.

Трех пропавших на горе альпинистов нашли, рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Выжить им не удалось. О состоянии восьми альпинистов из терпящей бедствие на Эльбрусе группы ничего не известно. Ранее говорилось об одном погибшем.

«Все входящие в группу альпинисты не являются профессионалами, включая их гида», — отметил собеседник агентства.

В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России подчеркнули, что сопровождавший людей гид бросил группу.

На высоте в 5400 метров на Эльбрусе, по данным МЧС, группа из 19 альпинистов попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий. Свой маршрут они заранее зарегистрировали у спасателей.

К поисково-спасательной операции привлекли более 20 человек и семь единиц техники.