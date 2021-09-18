Новости утра 18 сентября: явка на выборах в Госдуму, новый тест на коронавирус, отзыв послов Францией

Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 16,85%. Новый тест для определения ковида создали в Россию. Франция отозвала послов из США и Австралии из-за альянса AUKUS. О самом главном к утру — в подборке «360».

Явка на выборах

В первый день голосования явка на выборах в Государственную думу в целом по России составила 16,85%. Такие цифры получил Центризбирком на 20:00 по московскому времени 17 сентября. В подсчетах не учитывалось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Явка по нему составила более 50% по стране, в том числе в Москве.

Новый тест

Российские специалисты создали новый тест для выявления коронавируса. Разработанная тест-система может найти инфекцию не только в мазках со слизистой оболочки носо- или ротоглотки, но так же в крови, мокроте и пробах окружающей среды. При этом самой надежной системой для выявления коронавируса остается ПЦР-тестирование.

Отзыв дипломатов

Франция отозвала для консультаций послов из США и Австралии. Такое решение попросил принять МИД президент страны Эмманюэль Макрон. Причиной стало создание альянса AUKUS и разрыв контракта по атомным подлодкам. В США заявили, что сожалеют о решении Франции и будут работать над устранением разногласий.

Поиск членов экспедиции

Группа Русского географического общества пропала во время экспедиции. Из похода не вернулись девять человек, которых теперь ищут спасатели. Участники похода проложили путь по Тунгусской тропе, которая идет по Красноярскому краю и Томской области. Последний раз экспедицию видели 11 сентября.

Латиница на Украине

Украинские власти намерены утвердить крымскотатарский алфавит на основе латиницы. Вице-премьер страны Алексей Резников пояснил, что латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков. Также она поможет лучше интегрироваться в цифровые платформы. Пока окончательное решение по вопросу перехода на латиницу еще не приняли.

Авиаудар по Кабулу

Пентагон признал гибель детей при авиаударе по Кабулу. Американский беспилотник атаковал город 29 августа. В результате погибли 10 гражданских лиц, включая семерых детей. Об этом сообщил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи. Он принес соболезнования близким погибших и назвал произошедшее ошибкой.